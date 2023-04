Pioli sulla corsa Champions: «Dobbiamo fare tanti punti e…». Le parole del tecnico rossonero in conferenza stampa

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa della corsa Champions. Ecco le parole del tecnico rossonero:

«Se le altre vincono tutte, non so. Dobbiamo fare tanti punti, anche in virtù del calendario che abbiamo. Dobbiamo fare partite di livello perché ne abbiamo le possibilità»

