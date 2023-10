Pioli teme la Juve: «E’ fortissima come Inter e Napoli, noi siamo vicini o di quel livello». Le parole dopo il pareggio del Milan

Pioli, intervenuto a Dazn dopo il pareggio del Napoli col Milan, ha parlato anche della Juventus.

MANCANZA DI CONCRETEZZA IN ZONA GOL – «Mi auguro che sia solamente un discorso momentaneo, poi a volte calci male e fai gol. Quello che conta è riuscire a creare così tanto, a fare un calcio così propositivo. Dobbiamo continuare a lavorare, crescere e migliorare. Vogliamo essere competitivi, il livello delle nostre avversarie in campionato e Champions è molto alto».

FUTURO – «Il destino di un allenatore è sempre nelle mani di un club, noi partiamo con l’ambizione di vincere. Giusto dire ora che cerchiamo di vincere il campionato. Ma come noi ci sono altre 4 squadre. Poi per il mio futuro… Non bisogna pensare a ieri ma neanche troppo avanti, godendosi il momento. Scudetto straordinario? Sì, perché vincere in Italia è complicato e perché sarebbe il secondo in tre anni. Inter, Juve e Napoli sono fortissime, ma noi siamo vicine a quel livello lì o di quel livello lì. Per vincere ci vuole qualità, disciplina».

