L’allenatore del Milan Stefano Pioli ha parlato prima del match contro il Newcastle: le dichiarazioni del tecnico rossonero

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato a Prime Video prima della gara col Newcastle, dceisiva per il futuro europeo del club rossonero.

LE PAROLE – «La missione deve essere possibile, chiaramente è una partita difficile contro un grande avversario. Dobbiamo credere nelle nostre qualità e nelle nostre caratteristiche per vincere questa partita. Io credo che conterà molto l’aspetto mentale, sappiamo che intensità metteranno. Ma le partite sono lunghe e cambiano, dobbiamo starci dentro mettendoli in difficoltà con le nostre caratteristiche, come fatto già all’andata pur non segnando. Non è questo il momento di recriminare, a fine partita faremo le valutazioni del girone. In tante partite dovevamo fare meglio, solo a Parigi potevamo fare di più. Nelle altre partite non siamo riusciti a fare la differenza nei dettagli. Stasera dobbiamo avere più efficacia nelle due aree. Il Newcastle è una squadra molto verticale e molto profonda, tanti centimetri sulle palle inattive. Squadra completa. Ibrahimovic? L’ho sentito ma non credo che abbia parlato con i ragazzi per oggi. Comincia un nuovo percorso della sua carriera, lo farà con intelligenza e determinazione. Sarà una risorsa per me, per il club e per tutti i giocatori».

The post Pioli teme l’eliminazione: «Difficile, ma vogliamo crederci» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG