Pioli torna a parlare di Calhanoglu e Kessié: le sue dichiarazioni in conferenza stampa sui due ex giocatori del Milan

Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Frosinone e Milan. Queste le sue parole sui due ex calciatori rossoneri Calhanoglu e Kessié.

SMANTELLATO IL CENTROCAMPO – «Non si può andare troppo indietro. Calhanoglu non gioca con noi da tanti anni e abbiamo vinto lo Scudetto, Kessié ha fatto un’altra scelta. Mi piace la squadra che ho, pareggiare le partite per noi è una mezza delusione per le aspettative che abbiamo creato. Ci sono tante cose che possiamo fare meglio, ma ne è consapevole anche il gruppo. Non siamo da metà classifica, siamo ambiziosi, poi alla fine tireremo insieme le somme».

LA CONFERENZA STAMPA DI PIOLI ALLA VIGILIA DI FROSINONE-MILAN

