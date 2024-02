Zirkzee Milan, Acquafresca: «Mi ricorda questo attaccante. Sentivo Di Vaio…». Le parole ai microfoni di TMW

Robert Acquafresca è intervenuto durante il TMW News per parlare anche di Zirkzee, obiettivo concreto del mercato Milan. Le sue dichiarazioni.

ACQUAFRESCA – «Sarà uomo mercato in estate e se devo paragonarlo a qualcuno mi ricorda molto Berbatov perché ha gran tecnica e visione di gioco e fa solo gol belli. Sentivo Di Vaio che diceva che ora deve fare anche qualche gol sporco per essere ancora più completo come attaccante»

