Pioli torna sul pareggio di Milan Atalanta: «Non abbiamo vinto per questo motivo!». Le dichiarazioni durante la conferenza

L’allenatore del Milan Pioli ha presentato il match contro la Lazio in conferenza stampa tornando sul pareggio nella sfida contro l’Atalanta, terminata tra le polemiche per il rigore concesso alla Dea.

PERCHE’ NON HAN VINTO CON L’ATALANTA – «L’ho detto prima, non siamo riusciti a segnare un gol in più pur avendo avuto le possibilità. Dobbiamo essere più concreti nell’area avversaria».

LA CONFERENZA STAMPA DI PIOLI ALLA VIGILIA DI LAZIO MILAN

