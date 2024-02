L’ex attaccante del Milan, Marco Van Basten, ha voluto dire la sua uni dei pilastri dei rossoneri azzardando il paragone con Gullit

Intervenuto sul canale YouTube di Carlo Pellegatti, la leggenda rossonera Marco Van Basten ha voluto dire la sua su Rafael Leao, paragonandolo ad un suo ex compagno ai tempi del grande Milan: Ruud Gullit.

LA MIA IMPORTANZA PER I TIFOSI DEL MILAN ANCORA OGGI – «Anche per me è la stessa cosa. Siamo stati fortunati ad aver trovato un grande club, un grande stadio, una grande società, un grande presidente ma soprattutto dei grandi giocatori. Difensori come Maldini, Baresi, Costacurta, Tassotti… Italiani ed olandesi insieme creavano un gruppo molto particolare e forte. Siamo riusciti a vincere tanto nel mondo, in Italia ed in Europa. Credo che noi possiamo essere soltanto felici e grati verso gli altri giocatori per aver trovato un’amalgama del genere».

UN GOL CHE RICORDO CON PIACERE? – «Non è solo un gol, quando vinci a Tokyo, quando vinci a Barcellona, quando vinci in Italia… Quando fai gol e vinci partite così non fa gioia solo al giocatore che segna ma anche a tutta la squadra e la società e i tifosi. Abbiamo avuto un grande periodo con grande gioia. Siamo stati fortunati di avere un gruppo così».

SU LEAO – «Leao per me è un grande giocatore, somiglia un po’ a Ruud (Gullit, ndr). Solo che per arrivare al livello di Ruud deve ancora giocare qualche partita in più (sorride, ndr). La classe ce l’ha anche lui, però Ruud ha vinto anche un Pallone d’Oro e ha vinto tanto con Nazionale e altri Club. Per questo ci vuole ancora un po’ di tempo».

The post Van Basten si sbilancia sul big rossonero: «Somiglia a Gullit, ma deve ancora…» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG