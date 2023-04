Pioli: «Turnover? Ci aspettano partite importanti, quindi…». Ecco le parole del tecnico, che ha confermato l’undici titolare in Roma Milan

In conferenza stampa post Roma Milan, il tecnico rossonero Stefano Pioli ha parlato del turnover, nn avvenuto in questa occasione.

TURNOVER MASSICCIO – «Alla fine tutti i giocatori fanno un buon minutaggio. Ora sarà inevitabile. Oggi pensavo a questa partita, non ho fatto le scelte per mercoledì ma è inevitabile fare valutazioni. Poi quanto e in che quantità non posso dirlo, lo vedremo. Ci aspettano però delle partite di un’importanza altissima in Serie A e in Europa, devo mettere giocatori che stanno bene fisicamente e mentalmente. Arriviamo bene a questo finale, con buona mentalità».

