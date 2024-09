Stefano Pioli sempre più vicino al ritorno in panchina, all’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo. Ecco perché la cosa interessa anche il Milan.

In un panorama calcistico sempre più globalizzato, le opportunità oltre i confini nazionali attirano professionisti del settore alla ricerca di nuove sfide e avventure. Stefano Pioli è l’ultimo nome eccellente a emergere in questo contesto, con l’Al-Nassr, club di spicco della Saudi Pro League, che punta a ingaggiarlo come timoniere della propria squadra, già ricca di stelle come Cristiano Ronaldo, Sadio Mané e Marcelo Brozovic.

Pioli verso nuove avventure

Stefano Pioli, noto per il suo recente successo con il Milan campione d’Italia nel 2022, viene ora corteggiato dall’Al-Nassr. Un interesse confermato anche dal supporto di Guido Fienga, CEO del club di Riyadh, e dall’entusiasmo di alcuni giocatori. Questo segna un potenziale momento di svolta nella carriera dell’allenatore emiliano, che dopo un’estate di trattative mai concluse con l’Al-Ittihad, vede riaccendersi la possibilità di una nuova sfida professionale lontano dall’Italia.

Stefano Pioli

Un accordo con attese elevate

Il trasferimento alla guida tecnica dell’Al-Nassr non sarebbe privo di aspettative. Pioli ha infatti sollevato questioni precise riguardanti il progetto sportivo del club, accanto a requisiti di natura economica e amministrativa, essenziali per garantire una transizione serena a lui e alla sua famiglia, dimostrando un’attenzione particolare alle condizioni di vita insieme agli aspetti professionali.

Cambio alla guida tecnica

L’arrivo di Pioli rappresenterebbe la conclusione dell’epoca di Luis Castro, il cui mandato non ha rispettato le attese, culminato con una pesante sconfitta nella finale di Supercoppa nazionale. Al-Nassr, puntando su Pioli, mira a rilanciare le proprie ambizioni in campionato, cercando di imporsi come seria concorrenza all’Al-Hilal, attuale detentore del titolo.

Il Milan osserva da lontano

La trattativa rappresenta un interesse anche per il Milan, che continua a sostenere Pioli fino alla fine della stagione corrente, nonostante non si sia giunti a una rescissione ufficiale del contratto. La partenza di Pioli verso l’Arabia Saudita alleggerirebbe il club milanese da un punto di vista economico, risparmiando sul salario dell’allenatore ancora legato al club.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG