Il Milan, già a gennaio, potrebbe rituffarsi sul mercato in cerca di un centrocampista di valore. Il profilo sul taccuino è quello di Ricci del Torino.

Il Milan si appresta a navigare in acque di mercato movimentate con la possibile partenza di Ismael Bennacer, medio campista che sembra sempre più lontano dal progetto sportivo del club. Queste ultime settimane hanno trasformato la situazione dell’algerino in un vero e proprio rompicapo per la dirigenza rossonera. Dopo un’estate di incertezze e una permanenza a Milanello non prevista, le prestazioni di Bennacer e un recente infortunio potrebbero accelerare i tempi per un cambiamento in campo. Con uno sguardo rivolto al futuro e un potenziale sostituto già nel mirino, il Milan si prepara per le nuove sfide che lo attendono.

La situazione attuale di Bennacer

Ismael Bennacer, dopo aver sfiorato l’addio al Milan durante il mercato estivo, continua a trovarsi in una posizione complicata all’interno del club. Nonostante le piste di trasferimento non siano andate a buon fine, soprattutto quella che avrebbe potuto portarlo in Arabia Saudita, il centrocampista è rimasto nella rosa rossonera. Tuttavia, la recente lesione di terzo grado al polpaccio subita con la nazionale algerina lo terrà fuori dai campi di gioco per un periodo stimato tra i due e i tre mesi, complicando ulteriormente la sua già delicata situazione nel club milanese.

Ismaël Bennacer

Il futuro di Bennacer e il Milan a caccia del sostituto

L’infortunio e le precedenti dinamiche di mercato rendono ormai evidente che il futuro di Bennacer potrebbe essere lontano da Milanello, con il Marsiglia che emerge come possibile destinazione per l’algerino. Con quest’ultimo fuori dalla scena per un tempo considerevole e con un trasferimento che sembra imminente, il Milan ha già iniziato a sondare il terreno per un degno sostituto. Il nome che balza in cima alla lista è quello di Samuele Ricci, mediano del Torino e attualmente in evidenza con la Nazionale italiana, dove ha mostrato prestazioni di alto livello, riuscendo persino in un’audace azione dribbling contro il fuoriclasse francese Mbappè.

Il profilo di Samuele Ricci

Samuele Ricci emerge come la scelta preferenziale del Milan per il dopo Bennacer. Il centrocampista del Torino, con le sue recenti prestazioni sia in club che in Nazionale, si sta avvicinando a quella che potrebbe essere definita l’annata della consacrazione. Ricci ha già attirato in passato l’attenzione di Milanello e ora, con le crescenti necessità rossonere, il suo profilo diventa ancora più interessante. Tuttavia, il Torino, guidato dal presidente Urbano Cairo, è ben consapevole del valore del suo talento e non sembra intenzionato a cederlo facilmente, con un’offerta che dovrebbe avvicinarsi ai 30 milioni di euro per iniziare una trattativa.

