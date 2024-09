L’allenatore dei liguri ha ammesso di ammirare il Tucu e potrebbe riprovare ad acquistarlo.

Le richieste a Joaquin Correa in questa estate sono arrivate ma nessuna lo ha soddisfatto totalmente e quindi ha finito per restare all’Inter anche se di fatto è fuori dal progetto.

La situazione

Nonostante l’energia positiva che circonda la squadra, alcuni giocatori si trovano a dover considerare il proprio futuro altrove. Tra questi, spicca la figura di Joaquin Correa, che non sembra rientrare nei piani tattici dell’allenatore. Dopo un prestito poco produttivo all’Olympique Marsiglia, chiuso senza realizzare né goal né assist, e con un ingaggio che pesa sulle casse del club, la sua situazione è diventata insostenibile.

Alberto Gilardino

Nuovo tentativo

Il Genoa, dopo essersi espresso in maniera molto positiva sulle qualità tecniche di Correa tramite le parole di Alberto Gilardino, appare come la destinazione più probabile per l’argentino nel prossimo mercato di gennaio; è quanto sostiene Inter Live. I rossoblù, alla ricerca di un sostituto di Gudmundsson passato alla Fiorentina, vedono in Correa il profilo ideale per rinforzare il loro attacco. Questo movimento di mercato rappresenterebbe una soluzione favorevole per tutte le parti coinvolte: il giocatore avrebbe la chance di rilanciarsi in Serie A e l’Inter si libererebbe di un ingaggio pesante.

Le possibili ripercussioni immediate

La possibile partenza di Correa dall’Inter non segna però una separazione definitiva dai colori nerazzurri. Ironia della sorte, la squadra di Inzaghi potrebbe ritrovare l’argentino come avversario diretto già a febbraio nel match di ritorno contro il Genoa.

