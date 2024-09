Alfredo Pedullà ha parlato della situazione relativa a Paulo Fonseca svelando quando potrebbe avvenire il cambio in panchina.

In un mondo del calcio sempre in ebollizione, la Serie A si appresta a vivere uno dei suoi momenti più intensi e decisivi, soprattutto per il Milan, che sta attraversando un periodo tanto delicato quanto cruciale sotto la guida di Paulo Fonseca. Le sfide che attendono i rossoneri nelle prossime giornate non sono solo un test per la squadra ma potrebbero determinare il futuro del loro allenatore, inserendo un ulteriore tassello nel mosaico di questa stagione. Alfredo Pedullà, ai microfoni di SportItalia, ha svelato quelle che, con buona probabilità, saranno le prossime mosse del Milan.

Fonseca a un bivio

Alfredo Pedullà ha rimarcato che Fonseca “se sbaglia col Liverpool e con l’Inter per me cambiano. Mi sorprenderei se questa società, nel momento in cui dovesse sbagliare altre due partite dopo aver sbagliato le prime tre escludendo il Venezia, non facesse una riflessione per non buttare a mare tutta la stagione. Quindi aspettiamo, magari batte il Liverpool e vince il derby, però mi sembra già un bivio troppo prematuro rispetto a quella che era l’esaltazione di un mercato e delle operazioni fatte su misura per Fonseca”.

Paulo Fonseca

Un futuro da decifrare

Il destino di Fonseca verrà quindi valutato con maggiore precisione e attenzione solo dopo queste impegnative sfide. Le prestazioni del Milan in questi incontri saranno cruciali per capire se la squadra ha la forza e la determinazione per riprendersi e rilanciarsi nella stagione. La decisione finale sulla prosecuzione dell’avventura di Fonseca al Milan sarà presa quindi con una visione più chiara e complessiva, in base ai risultati ma soprattutto alle prestazioni mostrate sul campo.

