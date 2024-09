I nerazzurri potrebbero ricevere una grossa proposta per il braccetto italiano.

Alessandro Bastoni si sta mettendo in luce non solo con l’Inter ma anche con l’Italia.

Un gioiello prezioso

L’ex Atalanta non ha tardato a distinguersi come uno dei baluardi imprescindibili per l’Inter. Il giocatore, legato all’Inter da un contratto che lo vedrebbe a Milano fino al 2028, si trova ora al centro di un interesse concreto da parte di top club europei, disposti a sostenere investimenti importanti per assicurarsi le sue prestazioni.

Il dilemma

Di fronte a una proposta che, secondo Inter Live si aggira intorno ai 65 milioni di euro, l’Inter si ritrova a valutare attentamente il proprio futuro. La cifra, significativamente superiore alla somma investita per Bastoni alcuni anni fa, rappresenta una tentazione non da poco per le casse nerazzurre. Questo scenario diventa ancora più rilevante alla luce dei probabili addii di Stefan de Vrij e Francesco Acerbi, entrambi centrali in scadenza di contratto nel 2025 e attualmente senza prospettive di rinnovo. La loro partenza gratuita potrebbe indurre i nerazzurri a considerare con maggiore serietà l’offerta per Bastoni, prospettando una rivoluzione nel reparto difensivo che per anni ha costituito la spina dorsale del club.

L’interesse internazionale per Bastoni

La stima di Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, nei confronti di del braccetto mancino non è mai stata un segreto, evidenziando come il talento dell’italiano sia riconosciuto ben oltre i confini nazionali. Tuttavia, questa volta ci sarebbe il Bayern Monaco dietro la possibile offerta da recapitare all’Inter la prossima estate.

