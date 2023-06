L’allenatore della Reggina Pippo Inzaghi elogia il fratello per quanto fatto alla guida del club nerazzurro.

Filippo Inzaghi ha riempito di complimenti il fratello Simone ai microfoni di Sky Sport. “Se parlo con Simone delle critiche? Posso dire che pensavo fosse un fuoriclasse sul campo come allenatore, lo è stato anche fuori. Reagire come lui, io non sarei stato in grado, forse nessuno. In due anni di Inter ha fatto 5 finali, erano critiche molto ingiuste”.

“So cosa vuol dire giocare le finali. Poteva fare meglio in campionato come tanti altri, ma il Napoli lo ha ucciso. Lui con serietà e dedizione in finale ha dimostrato di essere ai livelli di Guardiola se non superiore. Non mi ha sorpreso, sono il fratello, ma Simone ormai si è guadagnato di essere tra i migliori al mondo. Ha dedizione, si fa amare dai giocatori e fa un bel calcio, per me è un esempio e sono fortunato”.

L’articolo Pippo Inzaghi: “Simone ha fatto 5 finali e ricevuto tante critiche ingiuste, ha dimostrato di essere ai livelli di Guardiola” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG