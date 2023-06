Filippo Inzaghi, fratello di Simone, ha voluto parlare della finale di Champions League tra Inter e Manchester City

Intervenuto al Corriere dello Sport, l’allenatore della Reggina Filippo Inzaghi ha detto la sua sulla finale di Champions League Manchester City–Inter.

LE PAROLE DI INZAGHI – «Lo so quello che può passare per la sua testa, so che non è riuscito ad addormentarsi. Noi ci sentiamo tre volte al giorno e l’ho sentito emozionato. Penso che la finale di Champions rappresenti l’apice della carriera. Lui non ha bisogno di consigli. Mi sono permesso di ricordargli che lui abbia veramente poco da perdere. Simone ha meritato questo traguardo, lo ha costruito con serietà e professionalità, con le sue capacità: deve godersela. Spero che vinca con la sua Inter».

