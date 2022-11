Gerard Piqué dice addio al Barcellona e al calcio: dopo 25 anni di blaugrana a gennaio si ritirerà

Con un video postato sui suoi canali social Gerard Piqué dà l’addio al Barcellona e al calcio giocato. Dopo 25 anni di carriera in blaugrana, il difensore campione di tutto ha deciso di mettere la parola fine alla sua carriera. Sabato per lui l’ultimo saluto ai suoi tifosi al Camp Nou e poi dalla prossima settimana il suo contratto sarà risolto, come confermato da Fabrizio Romano.

Culers, us he de dir una cosa. pic.twitter.com/k3V919pm1T — Gerard Piqué (@3gerardpique) November 3, 2022

«Ho sempre detto che dopo il Barcellona non ci saranno altre squadre, e sarà così».

