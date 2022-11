In una intervista, Zlatan Ibrahimovic parla a Canal+ emittente francese, l’attaccante svedese del Milan parla di Mbappé.

L’attaccante svedese del Milan, Zlatan Ibrahimovic parla all’emittente francese Canal+, ecco cosa dice su Mbappé: “Mbappé ha fatto la scelta giusta restando al PSG? Per sé stesso no, per il PSG sì. Si è messo in una situazione in cui è più importante del club stesso. E il club gli ha dato le chiavi per farlo. Ma non puoi essere mai più grande del club. Quando un bambino diventa forte, guadagna facilmente. E i genitori diventano avvocati, agenti… Questo è il problema, è qua che uno perde l’autodisciplina.“

Conclude così lo svedese: “Oggi con le nuove generazioni genitori, madri e padri pensano di essere delle star e parlano sui giornali. Ma chi si credono di essere? Sta al figlio lavorare ed essere disciplinato. Mbappé come persona non lo conosco troppo bene. Come giocatore è fantastico. Ma quando perdi l’autodisciplina perdi la tua identità… C’è un motivo per cui Zidane è Zidane. Mbappé vuole imitarlo? Allora inizi a progredire, a non accontentarsi.”

