In una bella intervista a StarCasinòSport, ecco le parole di Fikayo Tomori del Milan che discute così dei suoi obiettivi principali.

Sono queste le parole a StarCasinòSport, del centrale del Milan, Fikayo Tomori: “Dopo la partita contro la Lazio è scattato qualcosa in noi: lì abbiamo capito che sì, potevamo vincerlo! Il segreto di questo Milan è la fame, la voglia di aiutarsi sempre e vincere tutti insieme. Sogno? Vincere lo scudetto della seconda stella e la Champions League. Su Pioli? Riceviamo tanto aiuto dal mister, dallo staff, da Maldini, da Massara e dai tifosi. C’è un ottimo feeling: andiamo avanti tutti insieme. Questo per me, come giocatore, è ideale.“

Conclude sullo spogliatoio: “Con tutti: il Milan è una famiglia! Ibrahimovic è una macchina e un ottimo professionista. Ho un rispetto enorme per lui: è un punto di riferimento straordinario per me. Rafa è il giocatore che mi ha sorpreso di più: è così forte che nemmeno lui ha ancora capito le sue reali potenzialità.“

