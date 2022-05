Il difensore del Barcellona, Piquè parla della Superlega criticando anche la scelta del suo club. Queste le parole.

Netta posizione per il centrale del Barcellona, Piquè nei confronti della Superlega. Queste le parole a Skybet: “Distrugge il calcio perché solo i grandi club ne traggono vantaggio, non è la cosa migliore per i tifosi.“

Afferma il difensore della squadra catalana: “La Superlega è diventata qualcosa di molto politico qui in Spagna, la stampa è controllata da diverse persone che appoggiano il progetto, non è lo stesso nel Regno Unito dove tanti tifosi sono contrari. Secondo il mio punto di vista, così distruggi il calcio perché favorisci solo i grandi club.”

Nomina anche il proprio club, aggiungendo: “Non credo che Real Madrid, Barcellona e Juventus abbiano fatto la cosa giusta, anche se capisco perfettamente la loro posizione. Per i tifosi non credo che sia la cosa migliore.” Conclude così.

