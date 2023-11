Pirlo esaltato: «Miracoloso alla Sampdoria, e anche alla Juventus…». A tessere le lodi dell’ex bianconero è Salvatore Soviero

Salvatore Soviero, ex portiere di Genoa e Salernitana, ha parlato a 1 Station Radio dell’ex tecnico della Juventus Andrea Pirlo.

Le sue parole: «Pirlo? Oggi è facile parlare male di tutti, ma sta facendo un miracolo. Anche alla Juve non aveva fatto male, è l’allenatore delle ultime coppe in bianconero. Seguo la Sampdoria, e posso dire che, con una squadra non all’altezza, sta facendo il possibile. L’allenatore blucerchiato paga anche lo spessore del suo nome».

