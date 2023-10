Andrea Pirlo, ex centrocampista e allenatore della Juve, non le manda a dire a chi lo ha criticato negli anni passati

Andrea Pirlo, ex Juve, ha così parlato dal Festival dello Sport di Trento.

LE PAROLE – «Con Maldini abbiamo parlato, ma è stata giusto una chiacchierata fra amici. A qualcuno comunque ha dato fastidio il fatto che abbia iniziato la mia carriera da allenatore della Juventus senza aver fatto la gavetta. Io preferisco far parlare il campo e so che questa cosa non piace nemmeno ai giornalisti che qualche volta sono prevenuti in partenza».

