Pisa, le parole di Alberto Aquilani in conferenza stampa: «Sarà senza dubbio un debutto suggestivo contro una squadra forte»

Alberto Aquilani ha parlato in conferenza stampa in vista della partita del Pisa contro la Sampdoria. Di seguito le sue parole.

PARTITA – «Non vediamo l’ora di iniziare questa lunga maratona. Ragionando giorno per giorno. Domani affronteremo una squadra forte, candidata alle prime posizioni, in uno stadio con un grande pubblico. Sarà senza dubbio un debutto suggestivo, ma le sensazioni che ho sono buone. La squadra sta bene. Stiamo recuperando alcuni elementi e dovremo essere bravi nella gestione del gruppo e in un campionato così lungo dovremo fare sempre le migliori valutazioni possibili».

BARBERIS E VALOTI – «Il primo ancora non è pronto e dovrà ancora lavorare, mentre Valoti ha fatto una parte di preparazione ed è sicuramente più pronto, ma avrà comunque bisogno di qualche giorno per entrare nei meccanismi. In ogni caso sarà convocato. Sono contento che siano arrivati entrambi».

D’ALESSANDRO E VELOSO – «Marco è arrivato completamente pronto, mentre Miguel era fermo. Ha fatto una programmazione specifica e domani sarà utilizzabile».

PIRLO – «Ci siamo conosciuti in Nazionale e abbiamo vissuto bei momenti insieme. Mi piace il suo modo di allenare, ha idee chiare e questo ci accomuna. Sarò contendo di vederlo domani».

