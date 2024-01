Maurizio Pistocchi, su Twitter, ha commentato così Napoli–Inter.

PISTOCCHI – «Peccato. Una finale di Supercoppa combattuta, tra un’Inter piena di talento e un Napoli coraggioso, decisa da un gol al 91’esimo di Lautaro quando il mediocre Rapuano aveva già lasciato in 10 il Napoli per un 2^giallo a Simeone in totale disaccordo con il metro arbitrale tenuto nel 1^T, quando analoghi interventi di Calhanoglu non sono stati sanzionati. Il Napoli esce sconfitto con onore, l’Inter vince la terza Supercoppa consecutiva, Rocchi è ancora una volta sotto accusa».

The post Pistocchi attacca: «Il mediocre Rapuano espelle Simeone, non Calhanoglu» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG