Maurizio Pistocchi, noto giornalista, ha analizzato l’ultimo fine settimana di Serie A: Milan-Bologna la migliore partita

Intervento sul proprio profilo Twitter, Maurizio Pistocchi ha dichiarato:

PAROLE – «A mio avviso la partita più divertente e interessante è stata quella tra Milan e Bologna: gioco piacevole e tante palle gol create, due pali, due rigori sbagliati, il risultato in bilico sino al 90’. Ma siccome è finita 2:2, sembra sia stato un disastro: per vendere il prodotto calcio- giornali&tv- ormai conta solo vincere o perdere, il risultato che fa il titolo, e il gioco non interessa più a nessuno».

