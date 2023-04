All’#Inter basta il gol di #DiMarco e una partita di attenta gestione per andare in finale. La #Juve di #Allegri molto modesta e con poco coraggio batte il record di #Del Neri ( 4 sconfitte consecutive) Partita che verrà ricordata solo per il risultato

— Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) April 26, 2023