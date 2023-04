Massimiliano Allegri, allenatore della Juve, ha parlato a Mediaset dopo il match di ritorno di Coppa Italia contro l’Inter. Le parole

Le parole di Massimiliano Allegri a Mediaset dopo Inter Juve Coppa Italia.

SCONFITTA «Abbiamo fatto il primo quarto d’ora addormentati. Nel complesso è stata una buona partita, abbiamo tirato poco in porta e siamo usciti dalla Coppa Italia».

ORA – «Bisogna ricaricare le energie perché nelle ultime 5 di campionato ne abbiamo perse 4. Abbiamo la semifinale di Europa League, da domani dobbiamo riprendere il lavoro. Abbiamo un terzo posto da difendere, con Milan e Roma alle spalle».

DANILO – «Ha giocato tutte le partite, era diffidato. Bonucci stava meglio, ha fatto anche una buona partita. Dovevamo fare meglio in fase offensiva, non siamo riusciti a ribaltare il risultato. Non era semplice, vincere a Milano non era semplice ma ci abbiamo provato fino in fondo».

TIRATO POCO – «Dispiace perché abbiamo fatto per 60 minuti una buona partita contro un’Inter forte. In questo momento spiace non essere andati in finale di Coppa Italia ma quest’anno bisogna essere bravi, forti, tenere le spalle larghe. Quando ti capitano queste situazioni ne succedono di ogni, un po’ ce le creiamo noi. Tutto passa, poi si aggiusta e alla fine le cose tornano».

PIANO PARTITA – «Ho cambiato perché quando loro erano bassi era difficile. Nel secondo tempo quando loro si sono abbassati serviva più presenza in area. Milik ha fatto un’ottima partita col Napoli, veniva da un periodo di assenza quindi c’era bisogno di recuperare. Con Vlahovic e Kean fuori ho fato giocare Chiesa, ma ha giocato bene. Bisogna avere coraggio, aprire gli alettoni, spalle larghe perché abbiamo 7 partite in campionato con Roma e Milan vicino a noi e la Lazio davanti».

