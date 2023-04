Conferenza stampa Inzaghi post Inter Juve: le dichiarazioni del tecnico nerazzurro dopo il match di ritorno di Coppa Italia

Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa dopo Inter Juve Coppa Italia.

VITTORIA E CORI – «Lavoriamo quotidianamente per serate come questa. Abbiamo centrato una finale, per noi e i tifosi è stata una bellissima serata di calcio. Abbiamo perso qualche partita e qualche punto, ma i tifosi interisti sono sempre stati dalla nostra parte, qualche volta hanno gioito e altre si sono arrabbiati».

EQUILIBRIO INTER – «Ci stiamo lavorando, dopo Empoli abbiamo lavorato bene e ci serviva una serata così. L’approccio si è visto, siamo stati sempre concentrati e chi ha giocato voleva fortemente questa vittoria, hanno dato tutti grandissimi risposte e dobbiamo continuare a darle. Mancano ancora diverse gare, ma ora dobbiamo volere la coppa con tutte le nostre forze».

BARELLA – «Sembra sia tutto ok. Sia lui che Calhanoglu erano affaticati, ma il medico mi ha rassicurato. Poi devono passare 24 ore, ma entrambi dovrebbero giocare già domenica».

INZAGHI MENO EDUCATO – «Probabilmente questa mia educazione ha fatto bene parecchio, ma è merito dei ragazzi se viviamo serate del genere. Noi non dimentichiamo che saremo alla quarta finale, possiamo giocarci anche la Supercoppa. Deve essere un’abitudine per un club come questo».

