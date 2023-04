Dimarco a Sky: «Alla Coppa Italia teniamo molto, siamo contenti di essere in finale». L’intervista dell’autore del gol decisivo

Dimarco, autore del gol decisivo contro la Juve, ai microfoni di Sky ha parlato dopo l’approdo dell’Inter nella finale di Coppa Italia.

FINALE CONQUISTATA – «Questo gruppo si merita tanto, è una squadra che lotta sempre per la maglia, siamo contenti di aver raggiunto finale Coppa Italia di nuovo, è un trofeo importante a cui teniamo molto».

CAMBIO DI PASSO – «Quello che ci era mancato nell’ultimo mese era che non pensavamo partita per partita, ma troppo in là. Da Benfica abbiamo iniziato a pensare partita per partita e i risultati si sono visti».

DUTTILITA’ – «Il nostro gioco ci porta ad avere tanta mobilità in campo. quando fai rotazioni ti ritrovi in parti di campo che non ti aspetti. Sono frutti del lavoro».

CENA OFFERTA DA BARELLA – «Non ancora, aspettiamo a fine anno e vediamo come van le cose».

AFFINITA’ CON BASTONI – «Con Bastoni ci conosciamo da quando abbiamo giocato insieme a Parma. All’Inter soprattutto quest’anno abbiamo trovato feeling che ci ha portato a fare grandi partite contro avversari di valore».

