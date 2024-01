Pistocchi via Twitter ha commentato l’1-2 della Juve sul campo della Salernitana.

Con un grandissimo gol di #Vlahovic al 91’ la #Juve batte in rimonta la #Salernitana e rimane a -2pt dall’#Inter. Con un assetto differente rispetto alla gara di CoppaItalia, 5:3:2 #Inzaghi ha cercato di chiudere tutti gli spazi e di sfruttare al massimo le opportunità, passando… pic.twitter.com/CtkoBGH7Ui — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) January 7, 2024

Queste le sue dichiarazioni.

LE DICHIARAZIONI – «Con un grandissimo gol di Vlahovic al 91’ la Juve batte in rimonta la Salernitana e rimane a -2pt dall’Inter. Con un assetto differente rispetto alla gara di CoppaItalia, 5:3:2 Inzaghi ha cercato di chiudere tutti gli spazi e di sfruttare al massimo le opportunità, passando in vantaggio grazie a un gran gol di Maggiore al 43’. Proprio Maggiore viene espulso ( 2^ giallo per un fallo su Rabiot) a inizio ripresa, lasciando la sua squadra in 10>11, e la diga difensiva amaranto resiste sino al 65’, quando un tiro sbagliato di Vlahovic smarca Illing per l’1:1. la gara sembra orientata al pari quando su una palla recuperata da Danilo e crossata a centro area un gran colpo di testa di Vlahovic -bravissimo-regala ai bianconeri i 3pt . Juve che chiude l’andata a quota 46».

