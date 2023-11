Maurizio Pistocchi, tramite il suo profilo X, ha così parlato del discusso primo gol del Napoli a Salerno.

IL MESSAGGIO – «Spiegare le motivazioni dell’errore dell’assistente #Liberti in #SalNap non è difficile: l’azione in esame è uno scambio ravvicinato tra #Olivera / #DiLorenzo / #Olivera , entrambi a circa 3mt di distanza dal collaboratore arbitrale (foto 1) Sul primo passaggio, #Liberti si gira a sx ( ingrandimento foto 2) per cui sul secondo non ha la profondità visiva e perde la posizione irregolare di #Olivera. Errore, ma situazione inusuale e complicata. Grazie a @erroriarbitrali» il commento che ha trovato risposte polemiche anche da parte di alcuni tifosi juventini.

