Lo sfogo di Maurizio Pistocchi riguardo alle immagini del Var nella gara tra Roma e Inter: il pensiero dell’opinionista

Maurizio Pistocchi si è espresso così sul caso da Var del gol poi confermato di Acerbi in Roma Inter:

LE PAROLE – «Era già successo a Firenze dove il Var Marini aveva mostrato all’arbitro Aureliano una immagine fuorviante, che ha tratto in inganno l’arbitro. È successo di nuovo a Roma dove il var Mazzoleni -siamo alle solite – ha mostrato a Guida una sola inquadratura del gol di Acerbi, pur avendo a disposizione le immagini da dietro porta che spiegavano in modo esaustivo la dinamica. Come direbbe Vianello: ci sono o ci fanno? A cosa serve la tecnologia se non la sanno utilizzare?»

