Le pagelle ai protagonisti in campo di Empoli Inter, match valevole per la 21^ giornata del campionato di Primavera 1

Oggi si sfidano Empoli ed Inter Primavera, per un match valevole per la ventunesima giornata del campionato di Primavera 1: ecco le pagelle ai protagonisti in campo con top e flop al triplice fischio.

Nerazzurri in svantaggio per 1 a 0 all’intervallo, con una prestazione negativa. Chivu mette mano alla formazione e la reazione del secondo tempo è convincente: due gol (prima Berenbruch e poi Kamate) e tre punti importantissimi.

TOP a fine primo tempo: Stankovic

FLOP a fine primo tempo: Stante

TOP a fine partita: Kamate, Berenbruch

FLOP a fine partita: Stante

Pagelle Inter

Raimondi 6; Miconi 6+ (Aidoo s.v.), Stante 5, Stabile 5,5 (Alexiou 6), Cocchi 6+; Akinsanmiro 6+, Stankovic 6,5, Kamate 7; Spinaccè 6 (Diallo s.v.), Sarr 6,5 (Mosconi 6), Quieto 5,5 (Berenbruch 7)

