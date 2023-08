Pistocchi: «La Juve non ha un potenziale scarso. Chiesa Per Allegri gli esterni sono difensori». L’analisi del giornalista

Il giornalista Maurizio Pistocchi via Twitter ha fatto una lunga analisi su Chiesa e il suo ruolo nella Juve.

Secondo #Allegri, e il suo mentore #Galeone, #FChiesa è una punta e deve segnare almeno 10 gol. Osservando le sue statistiche, i numeri però dicono che #Chiesa, pur giocando quasi sempre da esterno, ha sempre segnato più di 10 gol: nella sua migliore stagione-#Juve2020/21,… pic.twitter.com/w6wyvSienK — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) August 31, 2023

PISTOCCHI – «Secondo Allegri, e il suo mentore Galeone, Chiesa è una punta e deve segnare almeno 10 gol. Osservando le sue statistiche, i numeri però dicono che Chiesa, pur giocando quasi sempre da esterno, ha sempre segnato più di 10 gol: nella sua migliore stagione Juve 2020/21 allenatore Pirlo aveva giocato l’ex Viola ha segnato 14 reti in 43 partite, media 0.32, e nelle due stagioni precedenti, con la maglia della Fiorentina aveva realizzato 11 e 12 gol. Come caratteristiche, il suo modo di giocare, fatto di corsa e dribbling, con poca visione di gioco ed empatia con i compagni, è più da esterno- dove infatti ha sempre giocato, anche nelle giovanili Viola-che da seconda punta. Il problema è che nel calcio di Max gli esterni sono difensori che fanno anche gli attaccanti, e il posto libero è solo quello da seconda punta. Tanto per dire, se Allegri lavorasse su una disposizione diversa, magari il 4:2:3:1 o il 4:3:3, la Juventus sarebbe più equilibrata e sfrutterebbe al 100% il suo potenziale. Che non è affatto scarso come in tanti si affannano a dire per giustificare i mediocri risultati e la scadente qualità del gioco».

