Pistocchi: «Milan molto più forte dell’anno scorso, vedo solo un’incertezza». L’analisi sui social del giornalista

Intervenuto sul proprio profilo Twitter, Pistocchi ha parlato così del Milan. Le sue parole.

PISTOCCHI – «Dopo aver visto tutte le squadre, e a mercato chiuso, la mia griglia di partenza per il Gp dello Scudetto per il campionato 2023/24. 1 fila: Napoli Inter Milan… Il Milan ha cambiato tanto e bene: ottimi acquisti a cc e in attacco, qualità e tecnica in velocità e una identità di gioco riconoscibile. Vedo qualche incertezza individuale nel reparto difensivo, ma nel complesso squadra molto più forte della scorsa stagione»

