Pistocchi: «Moggi sta spingendo Tudor alla Lazio. I tifosi lo sanno?». Le parole del giornalista sull’allenatore

Il giornalista Maurizio Pistocchi via Twitter ha posto un quesito ai tifosi della Lazio in merito all’approdo sempre più vicino di Tudor in panchina al posto di Sarri.

Chissà se i tifosi della #SSLazio sanno che #Tudor è un uomo di #Moggi? Fu lui che lo piazzò all’#Udinese insieme con Mark #Iuliano, ed è lui che oggi lo sta spingendo alla #SSLazio attraverso il suo ex braccio dx #Fabiani. pic.twitter.com/2DjkXOLHZl — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) March 14, 2024

Queste le parole del giornalista in riferimento al passato alla Juve dell’allenatore.

PISTOCCHI – «Chissà se i tifosi della #SSLazio sanno che #Tudor è un uomo di #Moggi? Fu lui che lo piazzò all’#Udinese insieme con Mark #Iuliano, ed è lui che oggi lo sta spingendo alla #SSLazio attraverso il suo ex braccio dx #Fabiani».

The post Pistocchi: «Moggi sta spingendo Tudor alla Lazio. I tifosi lo sanno?» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG