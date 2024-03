Rabiot è il talismano della Juve: senza di lui Allegri fatica a vincere. Il dato riguardo le assenze del francese

Senza Rabiot la Juve fa più fatica a vincere. Lo dicono i numeri di questo campionato.

Come spiegato da Sky Sport, infatti, nelle 6 partite in cui il francese non ha giocato Allegri ha vinto solo 2 volte. Se è vero che Rabiot non sta ripetendo i fasti della scorsa stagione, è vero anche che resta un punto di forza della Juve. Il dato lo conferma.

