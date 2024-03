Sommer: «Perdere ai rigori è questione di fortuna e sfortuna, l’eliminazione è dura da mandare giù». L’intervista

Sommer, portiere dell’Inter, a Sky Sport ha commentato l’eliminazione dalla Champions League lanciando un messaggio a Juve e Milan in chiave campionato.

SOMMER – «E’ dura da mandare giù. E’ stata una grande battaglia, siamo stati bene in partita, entrambe hanno avuto buone occasioni. E’ la Champions. perdere ai rigori è questione di fortuna e sfortuna, momenti, è andata dalla parte loro. abbiamo avuto opportunità per fare il secondo gol, eravamo in partita, alla fine ai rigori la fortuna non era dalla parte nostra. Comunque testa altra e concentrazione per le prossime partite. Scudetto? E’ importante tenere la testa alta e superare questa situazione. Abbiamo delle partite importanti e un grande obiettivo da raggiungere».

