Juventus negli Stati Uniti prima del Mondiale per Club 2025? L’idea dei bianconeri per la tournée estiva del 2024

La Juventus potrebbe volare negli Stati Uniti già prima del Mondiale per Club che si giocherà nel 2025.

Come riferito da Tuttosport, infatti, i bianconeri stanno valutando l’idea di tornare negli Usa nell’estate del 2024 per la tournée, come già successo nel 2023 e nel 2022. L’obiettivo della Juventus sarebbe anche quello di consolidare la propria posizione Oltreoceano dal punto di vista del marketing, oltre che per rinsaldare il rapporto con i tifosi juventini americani.

The post Juventus negli Stati Uniti prima del Mondiale per Club 2025? L’idea per il 2024 appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG