Il giornalista Maurizio Pistocchi commenta i 3 episodi arbitrali dubbi riguardanti la gara di ieri tra nerazzurri e gialloblù.

Maurizio Pistocchi su X ha pubblicato la sua personale moviola di Inter-Hellas Verona. “Da ieri pomeriggio tutti i social e le tv sono state impegnate a cercare una immagine chiara per definire il contatto tra Bastoni e Duda. Quasi nessuno ha analizzato nei particolari il contatto tra Magnani e Arnautovic nell’azione del gol di Henry e nessuno ha cercato di capire la dinamica del rigore concesso per il contatto tra Darmian e Magnani. Eppure allo stadio ci sono 17 telecamere, e le immagini ci devono per forza essere. Chissà se usciranno 5 giorni dopo, come quelle di Juve-Roma. In assenza di telecamere, solo analizzando le-poche-immagini trasmesse, si possono esprimere alcune considerazioni”.

Il goal di Henry

“1. Il contatto tra Magnani e Arnautovic dal quale parte l’azione dell’1-1 del Verona è falloso: Arnautovic ha preso posizione, è in anticipo e davanti al veronese e non può essere caricato alle spalle se non irregolarmente. Fallo”.

Il fallo di Bastoni

“2. Il contatto tra Duda e Bastoni prima del gol di Frattesi è fallo, ma non è una gomitata e quindi gioco violento. Osservando tutta l’azione, a partire dal calcio d’angolo, si nota che Duda cerca di ostacolare i movimenti di Bastoni, lo trattiene più volte, e quando la palla esce dall’area veronese si muove verso l’interista per ostacolarne la corsa, Bastoni sbraccia energicamente per allontanarlo e Duda cade a terra. Fallo di Bastoni, ma nessuna gomitata“.

Il rigore per gli scaligeri

“3. Il contatto tra Darmian e Magnani che genera il calcio di rigore al 95’ c’è : il difensore interista cerca la palla ma colpisce la pianta del piede dx di Magnani ( episodio molto simile al rigore concesso alla Juventus per un contatto tra Dumfries e Alex Sandro). È singolare, però, che Magnani in un primo tempo-come si può vedere nel repertorio fotografico in sequenza-dopo il contatto appoggi tranquillamente il piede a terra cadendo in un secondo momento. Insomma, un episodio border line, nel quale c’è sicuramente un minimo contatto ma la dinamica lascia molti dubbi”.

