Pistocchi: «Notizia bomba: Allegri non sarà l’allenatore della Juve». L’annuncio a sorpresa del giornalista

Il giornalista Maurizio Pistocchi ha annunciato a sorpresa che, in base ad una sua fonte certa, Allegri non sarà l’allenatore della Juve nella prossima stagione. Queste le parole via Twitter.

NOTIZIA BOMBA

secondo quanto rivelato da una fonte diretta,#MaxAllegri NON sarà l’allenatore della Juventus 2023/2024 pic.twitter.com/XMMUbPoyfm — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) June 22, 2023

L’ANNUNCIO DI PISTOCCHI – «Notizia bomba. Secondo quanto rivelato da una fonte diretta Max Allegri non sarà l’allenatore della Juventus 2023/2024».

