Il giornalista Maurizio Pistocchi è intervenuto ai microfoni di TV Play. Il suo commento su Juve Lazio.

PISTOCCHI – «La palla di McKennie? Non dubito che sia fuori e non dubito neanche che sia dentro. Ho dubbi su come è stata gestita l’immagine. Il frame non certifica che la palla sia uscita, anche se la sensazione è stata questa. Il problema è proprio questo. Possibile che con tutta la tecnologia non si sia in grado di far vedere un’immagine adeguata È questo che mi lancia perplesso. Non tanto la decisione. La Lazio ha fatto una partita inconsistente, ma ciò non giustifica non dare la certezza ai tifosi di quello che succede. Ad inizio azione c’è anche un possibile fallo non rilevato. Hai 23 camere allo stadio. È possibile che di un episodio importante non ci sia immagine giusta».

