Montero festeggia il rinnovo di Alfonso: «Se è contento? Se non lo è gli togliamo il cognome!». Le dichiarazioni del tecnico

Paolo Montero, dopo Juve Empoli Primavera, ha commentato il rinnovo del figlio Alfonso, che milita nella Juventus Under 17.

CONTRATTO ALFONSO – «Contento del rinnovo? Se non è contento lui a 16 anni… (ride, ndr) Io a 16 anni in Uruguay dovevo pedalare. Se non è contento gli togliamo il cognome».

CLICCA QUI PER L’INTERVISTA DI MONTERO POST JUVE EMPOLI PRIMAVERA

The post Montero festeggia il rinnovo di Alfonso: «Se è contento? Se non lo è gli togliamo il cognome!» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG