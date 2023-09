Cassano attacca Marotta: «Non conosce un giocatore ma ha la stampa dalla sua parte». Le parole dell’ex Inter

Nel corso della Bobo TV, Antonio Cassano ha attaccato Marotta. Il commento sull’ex Juve.

CASSANO – «Ogni giorno, ogni santo giorno, viene fuori miracolo clamoroso Marotta. Io conosco Marotta, lui non conosce i giocatori. Lui di calcio non capisce una minchia. Però lui è un buonissimo addetto stampa dei giornalisti, visto che li gestisce come vuole lui. Oggi un direttore di un giornale importante viene fuori con “Marotta è il numero uno”. I giocatori che prende l’Inter lui non li conosce. Klaassen e questi giocatori qui non li conosce. Ovviamente lui è bravo e ne viene fuori».

