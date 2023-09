Pirlo perde ancora: l’ex Juve in zona playout e sempre più in bilico con la Sampdoria. Le ultime

La Sampdoria cade ancora al Ferraris. La squadra di Pirlo incassa un’altra sconfitta, la terza in cinque giornate di Serie B con un pareggio e una vittoria.

Per l’ex Juve si parla già di possibile esonero: la sua posizione è ora in discussione in vista delle prossime giornate.

