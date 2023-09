Maurizio Pistocchi, giornalista, ha scritto questo messaggio su Federico Chiesa dopo Juve Lazio. Le parole

Attraverso il suo profilo Twitter, Maurizio Pistocchi ha scritto questo messaggio su Federico Chiesa dopo Juve Lazio.

Dopo aver visto #Chiesa e #Politano-non abili per la Nazionale, tra i migliori della #Juve e del #Napoli 4 gg dopo-sarebbe il caso di stabilire per regolamento che chi viene convocato in Nazionale e non risulta abile per infortunio non può disputare la successiva gara in… — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) September 17, 2023

PAROLE – «Dopo aver visto Chiesa e Politano-non abili per la Nazionale, tra i migliori della Juve e del Napoli 4 gg dopo-sarebbe il caso di stabilire per regolamento che chi viene convocato in Nazionale e non risulta abile per infortunio non può disputare la successiva gara in campionato. O no?».

