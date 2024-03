Pistocchi: «Male nel 1^tempo, qualcosa in più nella ripresa: la Juventus frena ancora». Le parole del giornalista sull’allenatore

Il giornalista Maurizio Pistocchi via X ha parlato nel post partita di Juve Genoa, match finto 0-0 allo Stadium. Le parole:

PAROLE – Male nel 1^tempo, qualcosa in più nella ripresa: la Juventus frena ancora, solo 0:0 allo Stadium contro il Genoa. Juve soporifera nel 1^T, poco movimento senza palla e poca qualità nelle giocate, il Genoa ben disposto da Gilardino è più pericoloso: ci vuole un grande Szczesny per salvare il risultato sul colpo di testa di Bani al 7’, nella Juve, l’unico tiro in porta è quello di Gatti. Nella ripresa Juve un po’ più aggressiva, ma poco lucida nelle scelte, vicina al gol con Iling-Junior che colpisce il palo esterno, e nel finale con il nuovo entrato Kean, ma il muro del Genoa resiste, Vlahovic si fa espellere per comportamento irriguardoso, e al 96’la Juve esce tra i fischi di una parte dello Stadium. Sono 7 i punti raccolti dai bianconeri nelle ultime 8 gg Una media da retrocessione

The post Pistocchi punge: «Juventus? Una media punti da retrocessione» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG