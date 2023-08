L’opinionista Maurizio Pistocchi si è espresso sulle regole da adottare in campionato: chieste delle riforme importanti

Pistocchi ha espresso qualche criticità sul campionato in corso, chiedendo a gran voce delle riforme:

«Dopo 2 giornate, è chiaro a tutti gli uomini di buona volontà che con il fallo di mano gli arbitri hanno a disposizione una pistola carica che può esplodere colpi mortali. Occorre da subito chiarire una volta per tutte le dinamiche che rendono punibile o non punibile questa tipologia di Intervento. In caso contrario avremo un altro campionato irregolare. Due cose urgenti: 1. Piuttosto che vedere partite che si concludono dopo 103’ come Verona-Roma molto meglio istituire il tempo effettivo: almeno finirebbero le ridicole sceneggiate e le inutili proteste».

L'articolo Pistocchi: «Servono riforme urgenti nel calcio: tempo effettivo e…» proviene da Inter News 24.

