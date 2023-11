Maurizio Pistocchi interviene sul caso Ronaldo: il suo messaggio sulla battaglia legale tra CR7 e la Juve

Maurizio Pistocchi, tramite i suoi canali social, ha voluto commentare la situazione tra Ronaldo e la Juve.

IL MESSAGGIO – «Facciamo chiarezza sul caso #CR7 v #Juventusfc : #CR7 ha presentato due ricorsi, il secondo-in data 30.6.2023- dei quali per rispondere ad una eccezione sollevata dalla #Juventus tendente a contestare la validità del primo, presentato in data 19.6.2023. In data 30.ottobre 2023 il Collegio Arbitrale, ha semplicemente ritenuto NON NECESSARIO il secondo procedimento, essendosi validamente costituito il Collegio sul primo, stante l’opposizione della #Juventus alla riunione dei due procedimenti. La partita è cominciata: la palla ora passa agli arbitri, che dovranno decidere sul merito della richiesta di #CR7 che rivendica dalla Juventusfc in totale 19.548.333€».

The post Pistocchi sulla battaglia legale tra Juve e Ronaldo: «Ora facciamo chiarezza» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG