L’arbitro Fabio Maresca, che ha diretto la gara tra Inter e Roma, ha così parlato di come ha affrontato i fischi verso Lukaku

Intervistato da Sky Sport, l’arbitro Fabio Maresca ha così parlato della sua direzione di gara in Inter-Roma, match che ha visto i tifosi nerazzurri come protagonisti per i fischi verso Lukaku.

LE PAROLE – «Questa settimana la domanda è ancora più calzante. C’era una partita importante che mi ha visto impegnato, quella tra Inter e Roma e oltre a questo c’era anche la questione Lukaku. La stavo preparando pensando anche a questo. Viviamo emozioni anche al di fuori del terreno di gioco, serve restare lucidi, un allenamento mentale e trovare degli ancoraggi e un programma mentale. Questo è quello che mi aiuta maggiormente».

