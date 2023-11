Pontedera Juventus Next Gen, l’iniziativa del club toscano per le tifosi che assisteranno al match: tutti i dettagli

La Juventus Next Gen tornerà in campo domenica per sfidare il Pontedera, con la formazione toscana che ha voluto lanciare un’iniziativa per le tifose che vorranno assistere al match.

Per le donne, infatti, i tagliandi per questa partita verranno a costare solamente un euro.

